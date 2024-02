Im März in Nettetal Das ist das Programm des Kneipenfestivals 2024

Und das sind die übrigen sieben Musiker und ihre Auftritte: New Bliss spiel im Quartier Latin, Bahnhofstraße 60, 20.30 Uhr und 22 Uhr. T.ziana tritt in der Alten Fabrik an der Venloer Straße 38 und 21 Uhr und 22.30 Uhr auf. K4 gastiert im ESV-Heim an der Bahnhofstraße 7 und spielz um 22 Uhr und 23.30 Uhr. Trijahnity ist im Noa am Kirchplatz 2 um 21.30 Uhr und 23.30 Uhr zu hören. Elegant Affairs tritt im Club Napoleon an der Kehrstraße 26 um 21.30 Uhr und 23.30 Uhr an. Juicy D33n legt im Paradice an der Gartenstraße 1a auf, 21 Uhr und 23 Uhr. Und Lokomotive Lohausen spielt in der Gaststätte „Zur Mühle“ an der Kölner Straße 36 und 21 Uhr und 23 Uhr.