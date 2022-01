Förderung für Vereine in Nettetal : Leader-Region - Neues Geld für kleine Projekte vor Ort

Nettetal Bereits im vergangenen Jahr gab es aus EU-Töpfen Fördergelder der Leader-Region für kleine Projekte von Vereinen und Initiativen. Das soll in diesem Jahr fortgesetzt werden.

Die Gesamtkosten für die Kleinprojekte müssen zwischen 2500 und 20.000 Euro liegen, davon werden 80 Prozent (also maximal 16.000 Euro) gefördert. Die Ideen müssen im laufenden Jahr 2022 umgesetzt werden können. Anträge für Kleinprojekte können ab sofort bis zum 6. März beim Regionalmanagement eingereicht werden. Fragen zur Förderung beantworten die Regionalmanagerinnen Ute Neu unter Telefon 02831 1348270 oder Anne van Rennings unter Telefon 02831 1348271 oder per Mail unter info@leader-leila.de Am 3. Februar um 19 Uhr wird das Regionalmanagement zusätzlich einen digitalen Beratungstermin anbieten. Teilnahmelink gibt es nach Anfrage per Mail.