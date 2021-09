Aus den Vereinen in Nettetal : Professor Leo Peters ist jetzt Ehrenmitglied des Bürgervereins

Kaldenkirchen Er hat weit über Kaldenkirchen hinaus gewirkt, aber ist immer vor Ort präsent geblieben: Der Historiker Professor Dr. Leo Peters wurde jetzt im Bürgerverein Kaldenkirchen zum Ehrenmitglied ernannt.

Leo Peters ist das jüngste der sechs Kinder von Theodor Peters, der sehr an der Heimatgeschichte interessiert war. Auf dieser Spur hat „der liebe Leo“ weitergemacht. Während seines Studiums der Germanistik und Geschichte in Münster und Bonn arbeitete er 1966 als Werkstudent am Kreisarchiv in Kempen, eine für ihn prägende Zeit. Nach zweijähriger Referendarzeit am Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf und am Hessischen Staatsarchiv in Marburg legte er sein Examen ab. 1973 wurde Peters zum Leiter des Kreisarchivs in Kempen ernannt, von 1978 bis zur Pensionierung 2009 war er Schul- und Kulturdezernent des Kreises Viersen. Früh trat der Katholik in die Junge Union ein. Er war in vielen politischen Gremien tätig, vom Stadtrat in Nettetal bis zur Landesversammlung der LVR und dem Landesvorstand der CDU NRW. Peters wirkt in vielen Geschichtsvereinen mit, war und ist publizistisch sehr aktiv. Die zweibändige Stadtgeschichte von Kaldenkirchen mit 1200 Seiten ist ebenso ein Beispiel dafür wie die Herausgabe des Buches „Eine jüdische Kindheit am Niederrhein“ mit den Erinnerungen von Julius Grunewald aus Kaldenkirchen. Leo Peters ist für den Bürgerverein ein unermüdlicher Ideengeber – und „einer von hier“. Leo Peters fand die Ehrung anrührend. Sie mache ihn verlegen, aber „ich freue mich ungemein“.