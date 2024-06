Umstrittenes Projekt in Nettetal Noch in diesem Jahr Probebetrieb im Wertstoffzentrum

Jeden Tag sehe es ein Stück weit anders aus: Christian Böker, Leiter des Abfallbetriebes des Kreises Viersen (ABV), informierte die Mitglieder des Betriebsausschusses des Kreises Viersen über den Baufortschritt des Wertstoff- und Logistikzentrums (WLZ) in Kaldenkirchen. Noch im Oktober 2023 war das Gelände für den Hochbau vorbereitet worden, seitdem sind die Veränderung deutlich erkennbar. Besonders die Seitenpfeiler der Umschlaghalle ragen wie Spieße in den Himmel. Inzwischen sind auch die Arbeitsbereiche für den Biofilter und für die Grünanlagen ausgeschrieben worden. Lediglich die Arbeiten für die Grünanlagen müssen noch an eine Firma vergeben werden.