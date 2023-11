Stadtgespräch in Nettetal Prinzenpaar unterstützt Jugendhilfe, CDU besucht Technisches Hilfswerk

Nettetals Prinzenpaar Frank II. und Sabine I. war noch nicht einmal 48 Stunden im Amt, da besuchte es die neun Mädchen der Kaldenkirchener Wohngruppe der Jugendhilfe Schloss Dilborn. Gerald Laumans, Vorsitzender des Freundeskreises Jugendhilfe Schloss Dilborn, und der Hofstaat des Prinzenpaars waren auch dabei. Für ihre Gäste hatten die Mädchen Herzhaftes und Süßes gebacken. Manche von ihnen hatten sic in Rot und Weiß gekleidet – angelehnt an die Farben der Karnevalsgesellschaft. Gerührt über den Empfang kamen Prinz Frank II. und Prinzessin Sabine I., das Prinzenführerpaar Sylvia und Michael Dröse, die Hofdamen Bärbel Göppert, Nadine Ludwigs, Alexandra Peisert und Sylvia Zillekens sowie Mathias Kuhn, Präsident des Karneval-Komitees-Lobberich, und Hoppeditz Leonard Houben sofort mit den Mädchen der Wohngruppe ins Gespräch. Auch die hielten sich mit Fragen nicht zurück und wollten zum Beispiel wissen: „Wie alt bist du denn?“ und „Geht ein Prinz mal in Rente?“.