Nettetaler Stadtgespräch Jecke spenden und die CDU fährt auf Wasserstoff ab

Für Stephan Kröll war es eine kleine Reise in die Vergangenheit: Als gebürtiger Breyeller begrüßte er die drei Gäste aus dem Karneval in Nettetal. „Wir kennen ihre Angebote in der Villa Sonnenschein aus der eigenen Familie. Unser Großneffe musste als Frühchen sofort nach seiner Geburt in Krefeld operiert werden und seine Eltern haben in dieser Zeit hier gewohnt. So waren sie immer bei ihrem Kind und hatten nicht die lange Anfahrt aus Grevenbroich“, berichteten die Holthausens. Das sei eine große Hilfe gewesen, und Felix sei heute ein gesundes Kind. „Genau für solche Situationen – wenn Kinder lebensbedrohlich erkrankt oder anderweitig eingeschränkt sind – bieten wir Eltern unsere Hilfe an“, sagt Kröll.