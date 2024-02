Jecke Zwischenbilanz in Nettetal Panik nur, wenn der Prinz die Strumpfhose sucht

Für die beiden Häupter der Nettetaler Narren jedenfalls waren die vergangenen Wochen wonniglich. Sie sind in die heiße Phase ihrer Regentschaft eingetreten – und die Begeisterung für ihren Job ist noch nicht abgeklungen. „Wenn man etwa in den vollen Seerosensaal mit 450 oder 500 Gästen einzieht, das ist Gänsehaut pur“, beschreibt der Prinz das Hochgefühl solche Augenblicke. Doch nicht nur in ihrem Wohnort Lobberich sei der Empfang bei den Veranstaltungen überwältigend herzlich, findet das Prinzenpaar. „Es sind viele Momente“, sagt Prinzessin Sabine Houben. Etwa beim Besuch einer Damensitzung in Breyell, bei dem das komplette Programm noch von eigenen Kräften auf die Beine gestellt werde. Ein Besuch in einem Kindergarten fällt Houben als weiteres Beispiel ein. „Die Kinder sind so offen und begeistert. Da kommen dann Fragen wie ,Bist Du eine echte Prinzessin?‘, ,Darf ich Dein Kleid mal anfassen?‘ oder ,Wieso musst Du noch arbeiten, wenn Du doch Prinz bist?’“.