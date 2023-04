Autor aus Nettetal Dinçer Güçyeter mit Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet

Es war ein spannender Moment, als Staatsministerin Barbara Klepsch in Leipzig den Umschlag öffnete und den neuen Preisträger verkündete. Auf der Bühne dankte Güçyeter der Jury, seiner Verlegerin und seinem Lektor Wolfgang Schiffer. Das Buch, so Güçyeter, sei eine Verbeugung vor allen Frauen, die in Fabriken, beim Putzen oder im Bordell hart gearbeitet hätten. Er bat seine Frau Aysche mit auf die Bühne. Diese „große Frau von nur 45 Kilogramm“ habe ihn immer ermutigt, weiterzumachen. „Es sind noch genug Nudeln im Schrank“, habe sie dann gesagt. Zum Schluss holte er die übrigen vier Mitkandidaten auf die Bühne: „Das ist unser gemeinsamer Preis“, so Güçyeter, der damit für ein starkes Bild sorgte.