Nettetal : Expo Real: Reges Interesse vieler Investoren an Nettetal

Nettetal Die Expo Real gilt mit 2000 Ausstellern als größte B2B-Fachmesse in Europa.

(RP) Ein voller Terminkalender, gute Gespräche und eine Reihe weiterer kurzer Begegnungen bestimmten den Besuch von Nettetals Bürgermeister Christian Wagner bei der diesjährigen Expo Real. Gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Hans-Willi Pergens und Kerstin Duve aus dem Unternehmensservice nahm er an der europaweit größten Fachmesse für Immobilien und Investitionen teil. Die erfolgreiche Entwicklung des Gewerbegebietes Nettetal-West, in dem noch rund 12 Hektar für eine sofortige Vermarktung zur Verfügung stehen, aber auch die Themen Cradle to Cradle, Einzelhandel und Wohnflächenentwicklung bestimmten den Austausch mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern. Nahezu im Halbstundentakt traf sich Nettetals Delegation mit Investoren, Projektentwicklern oder Unternehmensvertretern am Messestand der Standort Niederrhein GmbH oder war zu Gast an Ständen anderer Messeteilnehmer. „Ich freue mich über das rege Interesse so vieler Investoren an unserer Stadt. Bezüglich unserer Gewerbeflächen Nettetal-West oder anderer Projekte stellen wir fest, dass wir und der Niederrhein insgesamt attraktiv sind,“ so Bürgermeister Christian Wagner. Die Expo Real gilt mit 2000 Ausstellern als größte B2B-Fachmesse in Europa.