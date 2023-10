Meinungen der Parteien Wasserstoff-Pionierstadt Nettetal? Eine Idee findet Freunde

„Wirtschaftsstandort für grünen Wasserstoff“, so beschreibt die Nettetaler CDU eine Vision, die in der Stadt Wirklichkeit werden soll: Eine eigene Produktionsstätte für Wasserstoff soll her, das Gasleitungsnetz der Stadtwerke für die Aufnahme von Wasserstoff genutzt werden. Und am besten sollte es auch einen Anschluss an eine Wasserstoff-Pipeline geben, falls eine solche einmal von Venlo aus durch den Kreis Viersen führen sollte. Ideen, mit denen die CDU alleine auf weiter Flur steht? Wohl kaum. Auch andere Fraktionen im Nettetaler Stadtrat können sich für eine Zukunft mit Wasserstoff erwärmen.