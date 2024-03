Vorfall in Nettetal Unfall oder nicht? Frauen machen unterschiedliche Angaben

Verkehrsteilnehmer haben am Dienstag, 5. März, gegen 19 Uhr die Polizei gerufen, weil es an der Krämerstraße einen Unfall gegeben habe. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Nettetal erklärte dort, eine andere Autofahrerin habe ihr an der Einmündung Felderend die Vorfahrt genommen. Sie habe stark bremsen müssen und sich dabei leicht verletzt. Sie habe versucht, die andere Autofahrerin zur Rede zu stellen, doch diese sei weitergefahren. Diese Autofahrerin, eine 76-jährige Nettetalerin, trafen Polizeibeamte zu Hause an. Sie erklärte, es habe keinen Zusammenstoß gegeben und sie habe Angst vor der 30-Jährigen gehabt.