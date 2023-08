Feuer in Nettetal Radfahrer löscht Brand an Autobahnüberführung

(RP) Am Abend des 30. August hat hat ein vorbeikommender Radfahrer einen kleinen Brand an der Autobahnüberführung zwischen Dyck und Klinkhammer entdeckt. Er war nach Angaben der Polizei gegen 23.10 Uhr auf dem Feldweg, der in die Überführung mündet, unterwegs. Er konnte die Flammen selbst mit einem Feuerlöscher aus einem nahen Haus bekämpfen. Die Feuerwehr stellte dann fest, dass an der Stelle Müll gebrannt hatte. Durch das Feuer wurde auch ein Bewässerungsrohr aus Kunststoff beschädigt. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat am Mittwochabend in diesem Bereich entlang der Autobahn verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden an Telefon 02162 3770 erbeten.