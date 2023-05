Vorfall in Nettetal Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Ein Lastwagen hat am Donnerstag, 27. April, gegen 11.45 Uhr auf der Straße Hampoel in Leuth einen geparkten Personenkraftwagen beschädigt. Dies teilte die Polizei erst jetzt mit. Der Lastwagenfahrer habe seinen Weg fortgesetzt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die bisherigen Ermittlungen des Verkehrskommissariats haben ergeben, dass es noch einen Zeugen gibt, der sich bis jetzt nicht bei der Polizei gemeldet hat. Mehrere Zeugen bestätigen, dass der Fahrer eines schwarzen Porsche am Unfallort das Kennzeichen des Lkw fotografiert habe. Deshalb sucht das Verkehrskommissariat nun diesen Mann, um das Foto zu erhalten. Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162 3770 zu melden.