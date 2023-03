Auf Parkplatz in Nettetal-Kaldenkirchen Polizei sucht Smart-Fahrerin wegen Unfallflucht

Am Montag gegen 14.20 Uhr sind auf der Einfahrt des Parkplatzes eines Drogeriemarkts an der Poststraße zwei Autos zusammengestoßen. Die Unfallverursacherin unterhielt sich zwar kurz mit der Fahrerin des anderen Wagens, berichtet die Polizei, sie fuhr dann aber davon. Eine 52-Jährige aus Horst aan de Maas war mit ihrem VW Amarok auf den Parkplatz gefahren, hatte kurz anhalten müssen. Die etwa 25 Jahre alte Unfallverursacherin, die vom Parkplatz herunterfahren wollte, fuhr mit ihrem Smart in den Amarok. Die Polizei sucht Zeugen. Das Auto der Unfallverursacherin sei wahrscheinlich ein Smart neuerer Baureihe mit Lackierung in Schwarz, Weiß und Rot. Die etwa 25-jährige Frau wird beschrieben als schlank und circa 1,70 Meter groß. Sie trug die blonden Haare in einer Hochsteckfrisur.