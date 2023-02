Flucht vor der Polizei Polizei sucht Autofahrer ohne Führerschein

Die Polizei sucht einen Autofahrer. Der Mann in einem Mercedes war am Donnerstag gegen 15.20 Uhr einer Streife auf der Christian-Rötzel-Allee in Breyell aufgefallen. Das Auto war bereits polizeibekannt, nachdem dessen Fahrer zwei Tage zuvor in Brüggen bei einer Verkehrskontrolle weggefahren war. Laut Polizei hat der Fahrzeughalter, ein Deutscher (20), weder Führerschein noch festen Wohnsitz und ist „einschlägig polizeibekannt“. Als der Mann die Streife sah, gab er Gas und ließ den Wagen am Ende der Dohrstraße stehen. Vom Fahrer und möglichen Beifahrern fehlt jede Spur. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und nahm die Ermittlungen auf.