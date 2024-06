Zugriff in Breyell So stellte die Polizei einen mutmaßlichen Kabeldieb

Der Zugriff erfolgte schon am Sonntag, 23. Juni, doch die Polizei hat den Vorfall erst heute gemeldet: Um 11.30 Uhr kontrollierte ein Streifenteam am 23. Juni einen E-Scooter-Fahrer auf dem Feldweg von Speck in Richtung Lötsch. Auffällig war nicht nur, dass der E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Aus mehreren Rucksäcken des Fahrers ragten diverse Kabel heraus.