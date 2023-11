Tatort in Nettetal Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Einbrecher

Zwei Tatverdächtige sind am Donnerstag gegen 13 Uhr in eine Firma im Bereich Rosental in Lobberich eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zerschnitten sie zunächst einen Zaun und hebelten eine Tür auf, um anschließend ins Innere einer Lagerhalle zu gelangen. Dort entwendeten sie mehrere Kanister mit Treibstoff, berichtete die Polizei. Beim Verlassen des Grundstücks konnte einer der beiden, ein 29-jähriger Mann, vorläufig festgenommen werden. Der Begleiter flüchtete in ein Waldstück Richtung Stadionstraße und konnte trotz Einsatz eines Hubschraubers nicht mehr entdeckt werden. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162 3770 bei der Kriminalpolizei zu melden.