Drogenschmuggel auf der A 61 : Fahrer mit 50 Kilogramm Heroin bei Breyell festgenommen

Die Polizei fand in einem Auto auf der A 61 bei Breyell über 50 Kilogramm Heroin. Foto: Polizei

Nettetal Auf der A 61 in Höhe Breyell haben Zivilfahnder der Autobahnpolizei wieder einen Drogenkurier erwischt. Mehr als 50 Kilogramm Heroin wurden sichergestellt. Der Fahrer wurde festgenommen.

Zivilfahnder haben nahe der niederländischen Grenze einen Fahrer mit mehr als 50 Kilogramm mutmaßlichem Heroin im Wagen aus dem Verkehr gezogen. Die Fahnder hatten am Mittwoch auf der A 61 bei Nettetal-Breyell das Auto entdeckt, in dessen hinterem Bereich die mutmaßliche Droge versteckt war. Zu den genauen Umständen äußerte sich ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur nicht. Die Ermittlungen dauern an. Der Fahrer wurde noch vor Ort festgenommen.