Verhinderte Vergewaltigung in Nettetal Polizei hat noch keine heiße Spur

Am Montagabend gegen 18 Uhr hatte ein Lkw-Fahrer eine 31-jährige Nettetalerin, die vor ihm mit dem Fahrrad unterwegs war, mit seinem Laster zu Fall gebracht, geschlagen und in ein Maisfeld geschleppt, um sich dort an ihr zu vergehen. Als sich Spaziergänger näherten, flüchtete der Mann in dem Lkw. Die Spaziergänger kümmerten sich um die Frau.