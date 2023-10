Vorstoß der FDP Nettetal Politiker wollen Arbeitsfortschritt im Rathaus mit Ticketsystem verfolgen

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die immer umfangreicheren Aufgaben der Verwaltung und die dazu kommenden Beschlüsse und Anfragen des Rates und der Ausschüsse in der heutigen Zeit einer digitalen Sortierung bedürfen, um die Bearbeitung zu erleichtern“, lautete ein Argument der Liberalen. Doch es geht nicht allein um Fürsorge. „Neben der Entlastung der Verwaltung soll es gleichzeitig den Mitgliedern des Rates ermöglichen, den Status offener Anfragen sowie den Fortschritt von Beschlüssen nachverfolgen zu können. Aus Sicht der FDP ist dies, aufgrund der Fülle an Anfragen und Beschlüssen, sowohl für die Verwaltung als auch im besonderen Maße für die kommunalen Politiker derzeit nur schwer nachzuvollziehen.“ So hieß es zudem in einem FDP-Antrag, für den sich in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses auch andere Parteien erwärmen konnten und der positiv beschieden wurde. Schließlich mussten auch andere Parteien in der Vergangenheit mitunter nachhaken, warum eine Frage noch unbeantwortet sei und wie es um die Erledigung eines Beschlusses stehe.