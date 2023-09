Praktikum in Nettetal Jugendliche sollen Politik so richtig kennenlernen

Wie funktioniert die Kommunalpolitik und welche Möglichkeiten gibt es, sich da einzubringen? Mit der Teilnahme an einem „Kommunalpolitischen Praktikum“ sollen Jugendliche in Nettetal im September wieder Einblicke in die Abläufe der Arbeit von Stadtrat und Verwaltung bekommen. In insgesamt vier Modulen, die von dem Besuch einer Fraktionssitzung einer Partei bis zur Durchführung eines eigenen Planspiels reichen, sollen die Schülerinnen und Schüler die Grundzüge der politischen Arbeit kennenlernen und erfahren, wie Entscheidungsprozesse auf der kommunalen Ebene ablaufen – so jedenfalls der Plan.