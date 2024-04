Nettetals Politiker machen sich Gedanken Können Nettetaler Bürger bald zu Energie-Genossen werden?

In Kostenpflichtiger Inhalt Kranenburg am Niederrhein gibt es eine, in Solingen im Bergischen Land auch, in Kaarst ist soeben eine an den Start gegangen – die Zahl der Bürgernergiegenossenschaften wächst, deutschlandweit. Auch in Nettetal hat in der Politik längst die Diskussion darüber begonnen, ob nicht auch die Seenstadt eine solche Genossenschaft braucht, die Bürger an der Energieerzeugung und an den Vorteilen beteiligt, die ein solches Vorgehen auf lokaler Ebene haben könnte. Nicht nur für Gudio Gahlings, Fraktionsvorsitzender der Nettetaler Grünen, ist das sogar ein wichtiges Projekt. Auch der ebenfalls den Grünen angehörende Bürgermeister Christian Küsters kann sich für die Idee erwärmen. Mehr noch: Als im Dezember ein Vertreter der BMR Energy Solutions GmbH den Politiken im Planungsausschuss des Rates seine Pläne für den Bau von Windrädern beim Kölsumer Weg erläuterte, Kostenpflichtiger Inhalt ließ er seine Bereitschaft erkennen, die Nettetaler von dem Projekt profitieren zu lassen. Die Idee einer irgendwie gearteten Bürgerbeteiligung an lokal produziertem Strom stieß in der folgenden Diskussion auf wohlwollendes Interesse im größeren Kreis der Politiker. „Wir würden das gerne über Fraktionsgrenzen hinweg einvernehmlich angehen“, sagt denn auch Gahlings. Als Termin, an dem man mit einem Konzept vor die Bürger treten und ihnen konkrete Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen könne, sei erst einmal Mitte Juni angepeilt.