Spar-Diskussion in Nettetal CDU und WIN wünschen sich effizientere Stadtverwaltung

Konkrete Sparvorschläge gab es ansonsten in der Ratssitzung noch nicht. Dafür aber einige Hinweise, was den Parteien trotz allem wichtig erscheint. Schulen, Bildung, Jugendhilfe, Sozialhilfe nannte beispielsweise die CDU. Die SPD sieht Bedarf für Streetworker in der Arbeit mit jungen Nettetalern; Grünen-Fraktions-Chef Guido Gahlings nannte als nötige Investition in die Zukunft die Umsetzung des Mobilitätskonzeptes und die weitere Verfolgung des Ziels, Nettetal bis 2040 klimaneutral zu machen. Für die FDP haben die nötigen Investitionen für den Offenen Ganztag an den Grundschulen hohe Priorität.