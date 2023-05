Poetry Slam auf Platt in Nettetal Hinsbeck sucht die Mundart-Dichter

Poetry Slam wurde in den 1980-er Jahren in den USA entwickelt und kann als „Dichterwettstreit“ übersetzt werden. Anders als beim klassischen Poetry Slam, bei dem Wortkünstler mit ihren Texten gegeneinander antreten, soll an diesem Abend nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung vorgetragen werden. Dabei werden bekannte Texte und Gedichte vorgetragen, etwa Wilhelm Busch, Heinz Erhard oder Ernst Jandl, aber auch eigene Texte können vorgestellt werden. Im Sinne der Vorgänger-Veranstaltung sollen auch Texte auf Hänsbäcker Platt und von Hinsbecker Künstlern vorgetragen werden. Es sind heitere und lustige, aber auch nachdenkliche Werke geplant. Als ein kleines Highlight ist ein Liebesgedicht auf Latein angedacht.