Für 65 Menschen Flüchtlingsunterkunft in Nettetal-Breyell geplant

Eine Turnhalle in ein Flüchtlingsheim verwandeln, Container mieten und auf einem ehemaligen Schulhof aufstellen, Wohnungen mieten und mit Geflüchteten belegen – alles das hat die Stadt Nettetal in der Vergangenheit getan oder für die Zukunft geplant, um Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und Not aus ihrer Heimat geflohen sind. Dass die Unterbringung von Flüchtlingen eine dauerhafte Aufgabe für Kommunen bleibt, ist nicht erst seit dem Beginn des Krieg absehbar. Nettetal will sich jetzt dafür neu aufstellen: Auf einem stadteigenen Grundstück gegenüber der Gesamtschule in Breyell will sie eine feste Unterkunft für Geflüchtete errichteten. „In Schlichtbauweise, um das möglichst schnell hinzukriegen“, erklärte Hans-Willi Pergens, Chef des städtischen Nettebetriebs, jüngst den Politikern im Betriebsausschuss des Stadtrates.