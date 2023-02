Freizeit in Nettetal Wie die Feierabendmärkte wachsen sollen

Vorgesehene Termine für die Märkte an drei Standorten sind jeweils mittwochs in der Zeit von 16 bis 21 Uhr: in Lobberich am 19. April und 12. Juli, in Breyell am 10. Mai und 16. August sowie in Kaldenkirchen am 7. Juni und 20. September. „Der Zentralbereich Wirtschaft und Marketing der Stadt Nettetal feilt stetig an der Vielfalt und Qualität des Sortiments und möchte die Märkte mit einem zusätzlichen Angebot von Obst und Gemüse weiter aufwerten“, teilt die Stadt mit. Nettetals Citymanager Gil Miranda sucht deshalb nach Interessierten, die bei den Feierabendmärkten Obst und Gemüse zum Verkauf anbieten. Die Stadt Nettetal nimmt auch Hinweise, Anregungen oder Empfehlungen aus der Bürgerschaft entgegen.