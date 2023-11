Ehemalige Hauptschule in Nettetal Nettebetrieb stellt Pläne für Notunterkunft vor

Im Stadtrat geht es am Dienstag, 7. November, um die geplante Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Hauptschule in Kaldenkirchen. Durch die Bürgerinitiative gegen diesen Standort und deren offenen Brief an die Ortsvorsitzende Claudia Willers (CDU) wird die Sitzung hohes Besucherinteresse erzielen. Die Diskussion könnte dadurch zusätzlich aufgeheizt werden. Die Initiative fordert Willers in dem Brief auf, „eine zum Umfeld passendere Nutzung des Gebäudes zu prüfen“. Claudia Willers hat am Donnerstag auf Anfragen der Redaktion nicht geantwortet.