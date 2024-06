Anschluss ans Glasfasernetz Schnelles Internet für Nettetal – so soll es weitergehen

„Bin ich drin?“ Die Frage, mit der Boris Becker in besseren Zeiten einst für Internet-Anschluss warb, wird heute wohl jeder Nettetaler bejahen können. Irgendwie ins weltweite Netz dürfte jeder Willige kommen. Doch damit das Surfen im Netz möglichst bald in möglichst allen Haushalten der Stadt auch möglichst flott nach aktuellen Standards funktionier, werden an einigen Stellen derzeit Baustellen aufgemacht: Kostenpflichtiger Inhalt Das Unternehmen Westconnect hat gerade mit der Vermarktung von Glasfaseranschlüssen in Nettetal begonnen. Privathaushalten und Unternehmen in den Stadtteilen Kaldenkirchen, Breyell-Süd und Schaag wird angeboten, sich bis zum 31. August zu melden, um den Anschluss kostenlos zu erhalten.