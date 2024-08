Für Infozentrum Krickenbecker Seen in Nettetal Förderverein will auch ein Blindschleichen-Modell finanzieren

In einem Vortrag berichtete die Stations-Mitarbeiterin Anja Neubert über Untersuchungen der vom Aussterben bedrohten Knoblauchkröte. Diese kam in früheren Zeiten in weiten Teilen des Grenzgebietes des Kreises Viersen vor, galt aber seit den 1980-er Jahren als ausgestorben. Um die Art zu erhalten, wurden in Ennigerloh im Kreis Warendorf Aufzuchtstationen aufgebaut. 50 junge Kaulquappen aus dieser Aufzuchtstation wurden 2020 und 2021 an den Gewässern in Tackenbenden im Elmpter Schwalmbruch und Lüsekamp-Nord ausgesetzt. Erfreulicherweise konnte bei Kontrollen 2022 und 2024 festgestellt werden, dass sich hieraus kleine Populationen gebildet haben.