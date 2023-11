Pläne in Nettetal So will die Stadt weitere Plätze für Geflüchtete schaffen

Die Stadtverwaltung hält es für erforderlich, die Turnhalle an der Süchtelner Straße in Lobberich mindestens bis Ende des nächsten Jahres weiter als Notunterkunft für Geflüchtete zu betreiben. Mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag muss sich der Sozialausschuss des Stadtrates am Donnerstag, 16. November, beschäftigen. Eigentlich will die Stadt die seit Frühjahr 2022 als Notunterkunft genutzte Halle zwar so schnell wie möglich wieder für den Sportbetrieb freigeben. Aber dafür sieht sie vorerst kaum Chancen. Am 30. September waren dort 73 der maximal 110 verfügbaren Plätze belegt. Die „vollständige Auslastung ist bis Ende des Jahres, spätestens Anfang nächsten Jahres, absehbar“, heißt es in einer Lagebeschreibung der Stadtverwaltung für die Politiker des Ausschusses.