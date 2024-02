Neues Wohnquartier für Nettetal So geht es weiter auf dem Pierburg-Gelände

Im Süden Lobberichs sollen bis zum Jahr 2028 rund 400 neue Wohnungen entstehen – Kostenpflichtiger Inhalt auf dem etwa neun Hektar großen Gelände der ehemaligen Firma Pierburg. Der Name für das neue Wohngebiet, das Ingenhovenpark Quartier, lag auf der Hand, denn die räumliche Nähe zum Ingenhovenpark und damit auch zur Burg Ingenhoven ist durchaus prägend. Eine ähnliche Konstellation ist den Lobbericherinnen und Lobberichern bereits bestens bekannt: Auf dem Gelände der ehemaligen Firma Niedieck ist in mehr als einem Jahrzehnt ebenfalls ein zentrumnahes, neues Wohngebiet entstanden. Und auch hier spielte ein Erholungsraum eine Rolle: der Niedieckpark. Und nun Pierburg, genau wie Niedieck ein bedeutsamer Arbeitgeber, nicht nur für die Lobbericher Bevölkerung: „Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Nettetal freut sich, dass dieser Innenstadt-nahe Bereich eine Rivitalisierung erfährt. Hier soll in Zusammenarbeit mit Eigentümer und Projektentwickler in den kommenden Jahren eine attraktive Fläche entstehen“, sagte Markus Grühn, Bereichsleiter für Stadtentwicklung und Bauen. Ein Strukturwandel: Wo Industrie, zumal noch innerstädtisch platziert, nicht mehr stattfinden kann, entstehen nun Wohnungen.