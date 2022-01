Psychologisches Institut in Nettetal : PIN bezieht Praxisräume im Krankenhaus-Neubau

Nettetal Das Psychologische Institut am Niederrhein (PIN) befindet sich wieder am alten Standort im Nettetaler Krankenhaus. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, die Standortbedingungen sind optimal“, sagt Leiterin Helga Wolter.

Das Psychologische Institut am Niederrhein (PIN) befindet sich wieder am alten Standort im Nettetaler Krankenhaus. Die Praxis ist in das zweite Obergeschoss des rückseitigen Neubaus gezogen. Leiterin Dr. Helga Wolter und ihr 20-köpfiges Team aus Psychologen, Pädagogen, Sozialpädagogen und Sozialarbeitern freuen sich über die neue Wirkungsstätte. „Wir fühlen uns hier sehr wohl, die Standortbedingungen sind optimal“, so Wolter. Während der Bauphase von 2016 bis 2021 war das Institut mitten im Lobbericher Zentrum an der Hochstraße untergebracht.