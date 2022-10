Im Frühling sollen sie aufblühen : Nettetal pflanzt jetzt die Blumen von morgen

So blühte es voriges Jahr An der Kleinbahn. Foto: Stadt Nettetal

Nettetal Der Baubetriebshof ist wieder unterwegs, um Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Nicht alles bei diesem Einsatz ist Handarbeit.

Bunt und nahrhaft soll Nettetal werden im kommenden Frühjahr. Damit das klappt, ist der Baubetriebshof der Stadt jetzt im Herbst aktiv und pflanzt Blumenzwiebeln im Stadtgebiet. Dafür wurde nach Angaben der Stadtverwaltung eine Blumenzwiebelmischung ausgewählt, die sowohl das Ortsbild verschönern als auch vielen Insekten als frühe Nahrungsquelle dienen soll.

Der Betriebsbereich Stadtgrün des Nettebetriebes habe mit diesem Konzept bereits in den vergangenenen Jahren gute Erfahrungen gesammelt, findet die Stadtverwaltung. Die Pflanzungen an der Paul-Breuer-Straße in Leuth, auf dem Friedhof in Kaldenkirchen und besonders entlang der Straße An der Kleinbahn seien bei den Bürgern auf positive Resonanz gestoßen.

In diesem Herbst wird die Blumenzwiebelmischung unter anderem an der Sassenfelder Straße in Lobberich, auf den Friedhöfen in Hinsbeck und Leuth sowie an der neuen Wegeverbindung zum Generationenspielplatz in Breyell in den Boden gebracht.

Zusätzlich zu einer Pflanzung mithilfe einer Maschine wird an einigen Standorten auch Handarbeit geleistet, beispielsweise am Heimkehrerdenkmal in Breyell, an der Altenstube in Hinsbeck, am Kreisverkehr Rosental, an der Ludbach-Passage und im Sittard in Lobberich. Dort kommt vor allem Allium (Zierlauch) zum Einsatz. Die Alliumgewächse mit großen lila Blütenbällen seien für Insekten ebenfalls sehr attraktiv und hätten eine gute optische Fernwirkung, heißt es von der Stadt. Sie verlängern die Blumenzwiebelsaison bis in den Mai/Juni hinein.

Die Stadt lege bei den verwendeten Blumenzwiebeln seit jeher Wert darauf, dass es überwiegend ausdauernde Arten und Sorten sind, die jährlich wiederkommen. Über die Jahre habe sich so in Nettetal ein umfangreicher Blumenzwiebelbestand entwickelt.

(RP)