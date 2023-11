Abschied und Neuanfang in Nettetal Pfarrer-Wechsel in der Kirchengemeinde an der Nette

Seit dem ersten Oktober waren Manuel Goldmann und Andreas Grefen ein Team. Nun verabschiedet sich der 64-jährige Grefen in den Ruhestand. Am 12. November findet in der Kaldenkirchener Kirche ein Gottesdienst statt, bei dem er von seinen Pflichten als Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde an der Nette entbunden und verabschiedet wird. „Dass mein Nachfolger und ich eine sechswöchige gemeinsame Übergabe hatten, gibt es normal nicht. In der Regel ist es so, der eine geht, der andere kommt“, sagt Grefen. Er fügt hinzu: „Für beide Seiten war die Übergabezeit eine gute Zeit, bei der mein Nachfolger, der ein erfahrener Pfarrer ist, die Gemeinde zusammen mit mir kennenlernen konnte.“