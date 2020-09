Kirchliches Leben in Nettetal : Pfarrer Günter Puts feiert das silberne Priesterjubiläum

Nettetal Er ist ein Spätberufener, doch mit ganzem Herzen Pfarrer für drei Gemeinden in Nettetal: Günter Puts. In seiner Freizeit radelt er gern oder sammelt Autogramme.

Puts, Jahrgang 1955, wurde in St. Tönis geboren. Er ist ein Spätberufener, machte zunächst eine Ausbildung zum Industriekaufmann und arbeitete in diesem Beruf. 1989 begann Puts Studien der Theologie und Philosophie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, es folgten weitere Studien im Priesterseminar in Aachen.

Am 23. September 1995 wurde Puts im Hohen Dom zu Aachen von Bischof Heinrich Mussinghoff zum Priester geweiht. Seine Primiz feierte er am 24. September 1995 in der Pfarre St. Cornelius in St. Tönis. Als Kaplan wirkte er ab 1995 fünf Jahre lang in St. Katharina und Maria Rosenkranz in Willich. Am 9. April 2000 ernannte Bischof Mussinghoff Puts zum Pfarrer in der Breyeller Pfarrgemeinde St. Lambertus sowie zum Pastor proprius (eigener Hirte) mit dem Titel Pfarrer an der Pfarrvikare St. Peter und Paul in Leutherheide. Diese beiden Posten behielt Puts, als er am 28. September 2003 auch an die Schaager Pfarre St. Anna berufen wurde. Vor 17 Jahren wurden die drei Pfarrgemeinden zu einer Weggemeinschaft, seit 2005 gehören sie auch zur Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Nettetal, der alle sieben Pfarrgemeinden angehören. Seit 1. Juli 2006 leitet Puts die GdG.