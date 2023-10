Aktion am 1. November in Nettetal Pfarrer geht auf Radtour für den Frieden

Die Flyer für die weite Reise sind schon gedruckt – in Deutsch, Französisch, Arabisch und Englisch. „Ich verteile sie unterwegs an die Menschen, die sich mit meiner Tour und meiner Friedensbotschaft verbunden fühlen“, betont der Pfarrer im Ruhestand, der viele Jahre lang in den unterschiedlichsten Funktionen im Kirchenkreis Moers gewirkt hatte. Am 31. Oktober startet Christoph Roller in ein neues Abenteuer. Er geht auf eine Radtour für den Frieden durch Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien, Marokko, in die West-Sahara (Marokko), nach Mauretanien, Senegal, Gambia und Casamance (Senegal). Sein Zielort ist Abéné, ein Dort im Senegal.