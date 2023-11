In Nettetal-Lobberich Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

(hh) An der Kempener Straße ist eine 57-jährige Frau aus Lobberich am Montag von einem Auto angefahren worden. Die Frau war nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg der Kempener Straße unterwegs und überquerte den Radweg in Richtung Eichenstraße. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Breyell bog im Kreisverkehr der Kempener Straße in Richtung Innenstadt ab. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, so teilte die Polizei weiter mit, missachtete der Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin, es kam zum Zusammenstoß.