Unfall in Nettetal-Kaldenkirchen : 85-Jähriger Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen Zwei Senioren waren an dem Unfall beteiligt, der sich in Kaldenkirchen ereignet hat. Laut Polizei wurde dabei die Vorfahrt missachtet.

Am Donnerstag, 13. Oktober, ist eine 75-jährige Autofahrerin aus Nettetal gegen 15 Uhr auf der Straße Marktplatz in Richtung Wallstraße gefahren. An der Einmündung bog sie in diese ab und missachtete dabei nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines 85-jährigen Brüggeners, der mit seinem Pedelec auf der Wallstraße in Richtung Entenpfad unterwegs war. Der Radfahrer stürzte und wurde dabei leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt.