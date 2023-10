Zwischenstopp in Nettetal Friedenstauben für die „Peace Bike Tour“

Von Kamp-Lintfort bis in den Senegal möchte der evangelische Theologe Christoph Roller auf seinem Pedelec radeln – seine „Peace Bike Tour“ führt ihn am Mittwoch, 1. November, auch durch Nettetal. Gegen 13 Uhr werde er dort erwartet, erzählt Pfarrer im Ruhestand Peter Muthmann von der evangelischen Kirchengemeinde Lobberich-Hinsbeck, der Roller am Gemeindehaus an der Steegerstraße 39 begrüßen möchte. Nicht alleine: Unter anderem Vertreter des Presbyteriums und Konfirmanden schauen vorbei, auch Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) und Ortsvorsteher Harald Post sind eingeladen.