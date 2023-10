Mit Palliativ-Team des Nettetaler Krankenhaus Informations-Tag zur Pflege von Sterbenskranken

Das Team der „Familialen Pflege“ des Krankenhauses informiert über Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige und demonstriert in kurzen Übungseinheiten Techniken für die tägliche Pflege. In vier Vorträgen werden die Themen „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ (12 Uhr), Bewegungsförderung in der Pflege“ (13 Uhr), „Möglichkeiten der Schmerztherapie“ (14 Uhr) und „Letzte Hilfe“ (15 Uhr) besprochen.