Evangelische Kirche in Nettetal und Brüggen : Ostergruß statt Gottesdienst

(tre) Die evangelische Kirchengemeinde Bracht-Breyell hat sich kurzfristig dazu entschlossen, die geplanten Präsenzgottesdienste zu Ostern wegen der steigenden Corona-Infektionen abzusagen. Stattdessen werden die Kirchen am Lötscher Weg in Nettetal-Breyell und an der Königstraße/Ecke Marktstraße in Brüggen-Bracht am Ostersonntag jeweils von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet sein. Dort kann jeder Bürger ohne Anmeldung vorbeikommen und sich einen kleinen Ostergruß für daheim mitnehmen.