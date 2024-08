Demnächst in Nettetal Rauf aufs Brett beim dritten Skateboard-Contest

Los geht das Ganze am Samstag, 7. September, um 11 Uhr. Dann können sich Fahrer anmelden – ohne Startgebühr – und danach schon mal ein bisschen warmfahren. Ab Mittag geht es dann mit dem ersten Wettbewerb für die ganz jungen Teilnehmer ab sieben Jahren los. Zwischen 16 und 19 Uhr sind die ambitionierten Fahrer an die Reihe, von denen wohl einige so gut sind, dass sie bereits von Sponsoren unterstützt werden. „Das Finale ist so ab 18 Uhr und da bekommt man dann richtig was zu sehen“, prophezeit Mikmak.