Ordnungswidrig parkende Lkw in Nettetal Viele Verwarnungen bei Razzia in Gewerbegebieten

Die vielen in den Gewerbegebieten an Wochenenden oder Feiertagen parkenden Lastwagen sind nicht nur Sport-Studio-Betreiber Majewski ein Ärgernis. Auch früher schon gab es Beschwerden. Die Stadt versuchte, an der Montel-Allee mithilfe von Betonklötzen an Parkbuchten nicht nur das dort stehende Grün vor Beschädigungen beim Rangieren zu schützen, sondern auch den Parkraum für Lastwagen einzuschränken. Eine Ursache dafür, dass Lastwagen-Fahrer Kaldenkirchen für einen Aufenthalt wählen in Zeiten, in denen für sie auf deutschen Straßen ein Fahrverbot gilt, ist die Nähe zu den Niederlanden. Dort ist für Brummis das kostenfreie Parken auf öffentlichen Flächen stark beschränkt, also rollen viele noch eben über die Grenze und rasten dann dort.