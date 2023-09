Open-Air-Kino in Nettetal Sehen am See – dreimal ausverkauft

Die Wetter-Frage ist immer heikel, wenn man eine Freiluft-Veranstaltung plant. Aber dass am Open-Air-Kino in idyllischer Lage am Wittsee großes Interesse besteht, hatte sich schon kurz nach Start des Ticket-Vorverkaufs gezeigt. Alle drei Vorstellungen von Freitag, 1. September, bis Montag, 3. September, waren ruckzuck ausverkauft. Die Stadtwerke und das Stadtmarketing als Veranstalter stockten die verfügbaren 200 Plätze pro Vorstellung flugs jeweils um 50 auf. Und wieder gingen alle Tickets weg. Das Programm war mit „Einfach mal was Schönes“, „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ sowie „Bohemian Rhapsody“ ja auch durchaus attraktiv – und das Ambiente am See ist eh unschlagbar – Sehgenuss plus Seegenuss. hh/RP-Foto: Knappe