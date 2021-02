Neues Format in Nettetal : Online-Talk statt Möhnensturm aufs Rathaus

Nettetal Am Abend des Altweiber-Donnerstags spricht die frühere Stadtprinzessin Silvia Schmidt mit Bürgermeister Christian Küsters, der seit 100 Tagen im Amt ist.

Es ist ein Déjà vu. Vor einem Jahr spielte sie beim Sturm auf das Rathaus an Altweiber eine tragende Rolle: Stadtprinzessin Silvia I. Jetzt kommt sie am Altweiber-Donnerstag wieder ins Rathaus, allerdings nicht um 11.11 Uhr, sondern um 19.11 Uhr. Und auch nicht, weil Altweiber ist, sondern weil Bürgermeister Christian Küsters (Grüne) am Donnerstag genau 100 Tage im Amt ist. Abends um 19.11 Uhr wird Silvia Schmidt den Bürgermeister online beim Nette Talk interviewen.

Das Zuschauen ist kostenlos möglich. Der Livestream, der für 20 bis 30 Minuten geplant ist, kann bei Facebook oder You tube über nettetalk gefunden werden. Ein Gesprächspartner ohne Live-Gäste – das soll nur der Anfang sein. Silvia Schmidt möchte in Nettetal ein Talk-Format etablieren. Irgendwann mal, nach Ende der Corona-Pandemie, will sie daraus eine öffentliche Veranstaltung machen, mit mehreren Talkgästen und Publikum, eventuell im Seerosensaal. Vorbilder sind die Südstadt-Talks mit Frank Bühler sowie Talk in der Burg Brüggen und „Franks Sitzecke“ in Viersen mit Frank Schiffers. Silvia Schmidt, die vorher in der IT-Branche arbeitete, machte sich 2019 als Coachin und Moderatorin selbstständig. Dem Karneval bleibt sie trotzdem bei „Fidele Heide“ in Lobberich treu.