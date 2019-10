Kunst in Nettetal : Offene Ateliers an zwei November-Wochenenden

Eine Impression aus einer vorherigen Veranstaltung. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Nettetal (RP) in diesem Jahr findet wieder die Kunstszene statt, in deren Rahmen die Nettetaler Kreativem ihre Ateliers und Ausstellungsräume öffnen und alle Kunstfreunde zum Besuch einladen. Der Tag der offenen Ateliers ist eine wirklich gute Gelegenheit, sich einen umfassenden Überblick über das künstlerische Schaffen in Nettetal und auch darüber hinaus zu verschaffen.

In einigen Ateliers werden nämlich auch auswärtige Gäste erwartet.

Die Ateliers und Ausstellungsräume sind an zwei Wochenenden – am Samstag, 9. November, und Sonntag, 10. November, sowie am Samstag, 16. November, und am Sonntag, 17. November, – geöffnet.

Einen ersten Überblick erhalten Kunstinteressierte in der begleitenden Gemeinschaftsausstellung in der Galerie im Rathaus, Doerkesplatz 11, in Lobberich. Sie wird am Freitag, 8. November, um 20 Uhr eröffnet. Am Wochenende 9. und 10. November ist die Ausstellung im Rathaus zusätzlich am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Insgesamt können die Besucher an diesem Kunstwochenende 15 Ausstellungsorte besuchen. Sie verteilen sich über Lobberich, Hinsbeck, Leuth und Leutherheide. An der Aktion Kunstszene nehmen teil F. Joseph Ahmann, Halise Bayram, Angelika Jansen, Marianna Kalkhof, Loni Kreuder, Susanne Kurwig, Hans-Gerd Lamers, Manfred Mangold, Markus Pfänder, Heidrun Pielen, Birgit Porta, Gitta Radtke, Dieter Wedekind, Marion Witt, Constance Zedelius-Sanders und Justus Zedelius.

(RP)