Mobilität in Nettetal Nächste Fahrradstraße in Lobberich in Planung

Auch die Umgestaltung einer Kreuzung der Färberstraße steht in der Sitzung des Mobilitätsausschusses in der kommenden Woche auf der Tagesordnung: Der Knotenpunkt Färberstraße/Steegerstraße soll in einen „Minikreisverkehr“ verwandelt werden, schlägt die Stadtverwaltung vor. Begründung: „Momentan stellt diese Kreuzung ein Hindernis für den Fuß- und Radverkehr dar, da keine sicheren Querungsmöglichkeiten an der Kreuzung vorliegen und es sich um eine Hauptverkehrsstraße handelt.“ Ein Kreisverkehr könne Fußgängern sichere und barrierefreie Querungsmöglichkeiten an den Kreisverkehrszufahrten ermöglichen. Zudem werde so „eine sichere Nord-Süd-Verbindung für alle Verkehrsteilnehmenden geschaffen“. Und im Zusammenspiel mit der Widmung der Oberen Färberstraße zur Fahrradstraße entstehe „eine sichere und attraktive Verbindung in die Innenstadt auf der Radvorrangroute für den Radverkehr“.