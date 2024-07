Verkehr in Nettetal Grünes Licht für eine weitere Fahrradstraße, aber. . .

Was sich an den umstrittenen Plänen für Wevelinghover Straße noch verändern lässt, darüber wird in der Stadtverwaltung zurzeit nachgedacht. Im Fall der ebenfalls im Mobilitätskonzept vorgemerkten Oberen Färberstraße sei die Stellplatz-Frage keine so große, findet sie. In dem oberen Bereich der Straße, in dem man im Zug einer Umgestaltung keine Parkbuchten einrichten könne, gebe es keinen hohen Parkdruck und auch jetzt schon keine markierten Stellplätze. Eine genaue Zählung habe man nicht vorgenommen, aber wenn er dort vorbeigefahren sei, habe er vielleicht vier bis sechs Wagen am Straßenrand stehen sehen, erklärte Stadtplaner Markus Grühn den Politikern. Die ließen sich am Ende zwar auf ein grundsätzliches Ja zum Fahrradstraßen-Projekt auf der Oberen Färberstraße ein. Doch über die endgültige Gestaltung müsse noch gesprochen und erst später entschieden werden.