Biberdamm in Nettetal Noch länger Sperrungen auf Wanderweg „Nette Seen“

Die Fällungen werden als nötig erachtet, damit die nicht mehr standsicheren Bäume Spaziergänger und Wanderer nicht gefährden können. Allerdings sind solche Fällmaßnahmen vor Ende der Brutzeit von Vögeln nicht so einfach möglich, sofern keine akute Gefahr vorliegt. Damit das nicht der Fall ist, sollen die 30 Bäume im Bereich der Lüthemühle erst im Oktober gefällt werden und der Wanderweg-Abschnitt in diesem Bereich bis dahin gesperrt bleiben. Wenn die Bäume gefällt sind, soll dieser Bereich, so Gahlings, für Wanderer wieder geöffnet werden. Noch länger heißt es „Betreten verboten“ aber voraussichtlich für den übrigen Teil des gesperrten Weges Richtung Windmühlenbruch. Dort stehen Bäume im Wasser und können nicht gefällt werden.