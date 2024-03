Förderprogramme in Nettetal Es ist noch Geld in den Zuschuss-Töpfen für Grün und Balkonkraftwerke

Als die Stadt im vergangenen Jahr an Bürger Zuschüsse für den Kauf von Balkonkraftwerken verteilte, wurde sie von Anträgen überrollt. Schon kurz nach dem die Bewerbungsfrist gestartet war, waren so viele Anträge ins Haus geflattert, dass der Topf mit Fördermitteln ruckzuck ausgeschöpft war. 2024, bei der Neuauflage des Programms, ist der Ansturm nicht ganz so groß. Es seien zwar schon einige Anträge eingetroffen, erklärte die Stadtverwaltung am Dienstag, aber der Topf sei noch nicht leer und es könnten noch Anträge für Zuschüsse gestellt werden. Das gelte auch für das Förderprogramm „Nettetal grünt und blüht“.